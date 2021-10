Izvršna direktorica Energetske zbornice za STA: Ob trenutni rasti cen energije nujen razmislek tudi o dolgoročnih ukrepih

pogovarjal se je Gregor Mlakar

Ljubljana, 14. oktobra - Okrevanje po pandemiji in vreme so razlog za enormne dvige cen energentov, a globlji razlogi so povezani tudi z resno energetsko preobrazbo oz. prehodom iz fosilnih na obnovljive vire, saj je narasla tudi cena emisijskih kuponov, o razmerah na energetskem trgu pravi izvršna direktorica Energetske zbornice Slovenije Ana Vučina Vršnak.