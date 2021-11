V mesecu ozaveščanja o zasvojenosti bo še zlasti v ospredju porast zasvojenosti v času epidemije

Ljubljana, 1. novembra - V novembru, ki je mesec ozaveščanja o zasvojenosti in njenem preprečevanju, bo še zlasti v ospredju vprašanje porasta zasvojenosti v času epidemije covida-19. Na ministrstvu za zdravje so opazili izrazito poslabšanje duševnega zdravja v družbi, ki ga je mogoče pripisati epidemiji. Tako je več nespečnosti in tesnobe, pa tudi odvisnosti.