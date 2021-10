Ljubljana, 1. novembra - Današnji dan spomina na mrtve, ki je državni praznik in dela prost dan, bo minil v znamenju obiskov pokopališč in prižiganja sveč na grobovih. Pristojni pa opominjajo, naj ne pozabimo na samozaščitne ukrepe v času epidemije. V Ljubljani bo osrednja spominska slovesnost ob prazniku pri spomeniku vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam.