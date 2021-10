Pred dnevom spomina na mrtve se vrstijo številne spominske slovesnosti

Ljubljana/Tacen/Kamnik/Maribor/Slovenj Gradec/Ptuj, 29. oktobra - Pred 1. novembrom se vrstijo številne spominske slovesnosti. Delegacije ministrstva za notranje zadeve in policije, ministrstva za obrambo in Mestne občine Ljubljana so tako danes dopoldne na pokopališču Žale položile cvetje k spominskemu obeležju padlim v vojni za Slovenijo 1991 in k spomeniku Pomnik 91. Navzoče je nagovoril minister Matej Tonin.