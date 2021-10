V času praznikov bodimo na cesti še posebej previdni

Ljubljana, 28. oktobra - Policija pred dnevom reformacije in dnevom spomina na mrtve, ko je pričakovati gostejši promet predvsem na cestah, ki povezujejo večja središča, in cestah, ki vodijo do pokopališč, svetuje, da se na pot odpravimo pravočasno. Dosledno upoštevajmo cestnoprometna pravila in morebitne spremembe prometne signalizacije v bližini pokopališč.