Glovo kurirjem obljublja več delavskih pravic in ugodnosti

Ljubljana, 28. oktobra - Podjetje Glovo, ki sodi med največje svetovne platforme za dostavo različnih kategorij izdelkov in deluje tudi v Sloveniji, je danes objavilo zavezo za kurirje, s katero obljublja, da bo okrepilo delavske pravice in ugodnosti zaposlenih. V ZSSS so sicer prav ta mesec opozorili na nepoštene prakse na področju platformskega dela, tudi kurirskega.