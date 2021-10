V Woltu zanikajo, da njihovi dostavljavci delajo v slabih razmerah

Ljubljana, 8. oktobra - Izsledki raziskave sindikata Mladi plus, po katerih dostavljavci hrane pri podjetju Wolt Slovenija delajo v slabih razmerah, ne držijo, so za STA danes poudarili v tej družbi. Izpostavili so, da so njihovi dostavljavci zadovoljni z delom in partnerstvom ter da družba ne krši zakona o delovnih razmerjih.