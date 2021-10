V ZSSS opozorili na težak položaj t. i. platformnih delavcev

Ljubljana, 7. oktobra - V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) so ob svetovnem dnevu dostojnega dela opozorili na težave t. i. platformnih delavcev - čistilk, raznašalcev hrane, skrbstvenih delavcev in drugih -, ki pogosto nimajo delavskih in socialnih pravic. Ob tem so se med drugim zavzeli za vzpostavitev zakonskega okvira, ki bi preprečil nepoštene prakse.