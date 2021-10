Ljubljana, 27. oktobra - Danes obeležujemo svetovni dan delovnih terapevtov, ki letos poteka s sloganom Pripadaj. Bodi ti. Delovni terapevti v času koronavirusa pomagajo pri rehabilitaciji posameznikov z dolgim covidom-19 in jim skušajo zagotoviti čim hitrejše vključevanje družbeno življenje, kot so ga živeli pred boleznijo, so zapisali v sporočilu za javnost.