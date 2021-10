Primorske novice o grožnjah politikom (27. 10.)

Koper, 26. oktobra - Denis Sabadin v komentarju Kako zaustaviti spiralo agresivnosti piše o grožnjah politikom. Slovenska politika se nikoli ni mogla pohvaliti z visoko stopnjo politične kulture, nedavne pošiljke politikom, v katerih so jim grozili s smrtjo, pa so letvico sprejemljivega in možnega pomaknili še niže. Edina možna rešitev je dialog, piše avtor.