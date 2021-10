Večer o obstrukciji opozicije (27. 10.)

Maribor, 26. oktobra - Vanessa Čokl v komentarju Krajevno običajno piše o tem, da so poslanci opozicijskih poslanskih skupin obstruirali glasovanja na torkovi seji DZ. Koalicija pa je nato s pravnimi sredstvi dosegla neodločanje o kandidatu za ustavnega sodnika. Avtorica opozarja, da se ob naslednjem in naslednjem in naslednjem (ne)glasovanju ne bo nič spremenilo.