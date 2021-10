Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (26. 10.)

Ljubljana, 26. oktobra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o razsodbi Evropskega sodišča za človekove pravice, da je Slovenija diskriminirala invalida, ko jima ni omogočila prilagoditve volišča. Pisale so tudi o tem, da je bilo v ponedeljek v Sloveniji potrjenih 2292 okužb z novim koronavirusom in o tem, da se varjenje piva Union seli v Laško.