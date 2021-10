Policija preiskuje grožnje s smrtjo politikom

Ljubljana, 25. oktobra - Policija je začela zbiranje obvestil o pošiljkah z grožnjami s smrtjo, ki so jih prejeli politiki, med drugim premier Janez Janša, in odkrivanje možnih storilcev, so pojasnili na policiji. Pošiljke z grožnjami in priloženim nabojem sta sicer dobili še poslanski skupini DeSUS in SNS ter predsednik SNS Zmago Jelinčič Plemeniti.