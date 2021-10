Kalifornijo zajelo veliko neurje s poplavami, plazovi in hudourniki

San Francisco, 25. oktobra - Ameriško zvezno državo Kalifornija je v nedeljo na severu, kjer so požari v naravi opustošili površine, zajelo hudo neurje z močnim vetrom in dežjem, ki povzroča poplave, hudournike ter zemeljske plazove. Neurje je prizadelo tudi zvezni državi Oregon in Washington, kjer sta umrli dve osebi.