Požari na zahodu ZDA zanesli dim vse do New Yorka

New York, 21. julija - Na zahodni obali ZDA divjajo številni požari, oblak dima pa je v torek in danes prineslo vse do New Yorka. Največji požar je še vedno požar Bootleg v Oregonu, ki je doslej uničil 1569 kvadratnih kilometrov površin. Gori tudi v Kaliforniji, Montani in drugih zveznih državah na zahodu ZDA.