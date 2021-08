Požar Dixie od nedelje drugi največji požar v zgodovini Kalifornije

San Francisco, 9. avgusta - Požar Dixie, ki divja po kalifornijskih okrožjih Plumas, Butte, Lassen in Tehama, je v nedeljo uradno postal drugi največji požar v zgodovini te ameriške zvezne države. Smrtih žrtev za zdaj ni, v soboto so se poškodovali trije gasilci, pet ljudi pogrešajo, več tisoč pa so jih morali evakuirati.