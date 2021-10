Raziskava NIJZ: Mladostniki iz manj premožnih družin posebej ranljiva skupina

Ljubljana, 25. oktobra - Raziskava NIJZ o z zdravjem povezanih vedenjih v šolskem obdobju, ki so jo izvedli med učenci 9. razredov in dijaki 4. letnikov, je pokazala, da so mladi iz manj premožnih družin še posebej ranljiva skupina. Imajo namreč manj zdrav življenjski slog ter več tveganih vedenj, med pandemijo covida-19 pa so imeli tudi slabše pogoje za delo za šolo.