Renault bo letos proizvedel pol milijona vozil manj od pričakovanj

Pariz, 22. oktobra - Francoski proizvajalec vozil Renault pričakuje, da bodo letos proizvedli okoli 500.000 vozil manj, kot so sprva pričakovali, in sicer zaradi pomanjkanja elektronskih sestavnih delov, so danes sporočili iz družbe. V skupini so v tretjem četrtletju prodali nekaj več kot 599.000 vozil, kar je 22,3 odstotka manj kot v enakem obdobju lani.