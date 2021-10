Revoz zaradi krize s čipi do zdaj ob skoraj dve petini predvidene proizvodnje

Novo mesto, 7. oktobra - V novomeškem Revozu, kjer je proizvodnja zaradi pomanjkanja elektronskih delov, ki jih vgrajujejo v avtomobilske modele, letos stala skupaj 73 dni, ocenjujejo, da so bili do zdaj ob slabi dve petini letos predvidene proizvodnje. Razmeram se sicer prilagajajo iz tedna v teden, včasih se kakšna sprememba napove celo v nekaj dneh, so dodali.