Revozovo proizvodnjo hromi pomanjkanje elektronskih vgradnih komponent

Novo mesto, 23. julija - V novomeškem Revozu so morali zaradi pomanjkanja elektronskih delov, ki jih vgrajujejo v avtomobilske modele, po več nekajdnevnih zaustavitvah v prvi polovici leta proizvodnjo julija zaustaviti za tri tedne. Delavci so bili medtem na čakanju ali na dopustu. Kot so v Revozu ocenili za STA, bodo letošnji proizvodni izpad težko nadomestili.