Pariški Center Pompidou prenovo zamaknil v leto 2024

Pariz, 24. oktobra - Iz Centra Pompidou, ene največjih pariških kulturnih znamenitosti, v kateri domuje največja evropska zbirka moderne umetnosti, so sporočili, da bodo za leto 2023 načrtovano prenovo zamaknili v leto 2024. Odločitev so sprejeli tudi zato, ker bo Pariz med 26. julijem in 11. avgustom gostil olimpijske igre in bi bili radi soudeleženi v dogajanju.