Razstava v Centru Pompidou o vplivu literature na ustvarjanje Francisa Bacona

Pariz, 1. januarja - V pariškem Centru Pompidou je še do 20. januarja na ogled razstava Francis Bacon: Knjige in slike, ki raziskuje vpliv literature na umetnikovo ustvarjanje. Osredotoča se na dela, ki jih je britanski umetnik ustvaril v zadnjih dveh desetletjih življenja. Na ogled je 60 slik iz pomembnih javnih in zasebnih zbirk.