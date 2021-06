Center Pompidou z novim razstaviščem v bližini New Yorka

New York, 7. junija - Center Pompidou bo v letu 2024 dobil razstavni in eksperimentalni prostor v Jersey Cityju v bližini New Yorka, so sporočili iz priznane pariške ustanove. To bo prva ameriška izpostava Centra Pompidou, ki se sicer lahko pohvali s tem, da ima razstavne prostore še v Bruslju, Malagi, Metzu in Šanghaju, piše francoska tiskovna agencija AFP.