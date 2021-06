Državni svet podelil 14 plaket najzaslužnejšim prostovoljkam in prostovoljcem za leto 2020

Ljubljana, 17. junija - Danes je v dvorani državnega sveta (DS) potekala slavnostna podelitev plaket državnega sveta najzaslužnejšim prostovoljkam in prostovoljcem za leto 2020. Po besedah predsednika DS Alojza Kovšce so glede na skupno poročilo o prostovoljstvu za leto 2019 slovenske prostovoljke in prostovoljci opravili več kot 11 milijonov ur prostovoljnega dela.