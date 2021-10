Teš 6 ponovno sinhroniziran z omrežjem

Šoštanj, 21. oktobra - Šesti blok Termoelektrarne Šoštanj (Teš 6), ki je bil v noči na soboto zaustavljen zaradi preventivnega pregleda kondenzatorja in pripadajočih sistemov, je bil danes zjutraj ponovno sinhroniziran z elektroenergetskim omrežjem. Med pregledom so odkrili netesnost, ki jo so v sredo odpravili, so danes sporočili iz Teša.