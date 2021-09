Teš 6 ponovno sinhroniziran z omrežjem

Šoštanj, 28. septembra - Šesti blok Termoelektrarne Šoštanj (Teš 6), ki je bil v soboto zaustavljen zaradi napake na elektro filtru, je bil danes ponovno sinhroniziran z elektroenergetskim omrežjem. V času zaustavitve je bila proizvodnja električne energije in toplote za Šaleško dolino zagotovljena z obratovanjem bloka 5, so danes sporočili iz Teša.

Kot so navedli, se lahko takšne napake na elektro filtru zaradi načina delovanja in funkcije filtra pojavijo večkrat. Pojasnili so tudi, da je nekaj tovrstnih napak mogoče odpraviti med obratovanjem, nekaj pa jih za izvedbo potrebuje zaustavitev bloka. Dela je treba izvesti, da se zagotovijo emisije prašnih delcev v dopustnih mejah, ne glede na moč bloka.

Šesti blok je do vključno minulega petka letos proizvedel 1713 gigavatnih ur električne energije in 165,8 gigavatnih ur toplotne energije.

Povprečna razpoložljivost bloka 6, ki predstavlja tehnološko in ekološko najnovejše stanje tehnike, je bila sicer zadnja tri leta 97-odstotna.

Šesti blok je bil nazadnje zaradi napake ustavljen aprila letos, ker so ugotovili netesnosti hidravličnega olja varnostno reducirne postaje.

Maja so ga ustavili zaradi drugega remonta, do ponovno vključitve v omrežje konec julija letos pa so bila uspešno izvedena vsa načrtovana popravila. Tako so bili zamenjani predgrelnik napajalne vode in 800 cevi pregrevalnika, dve tretjini paketov grelnika zraka, nadgradili pa so tudi sistem preskrbe s paro za potrebe čiščenja kotlovskih površin.