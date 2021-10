Teš 6 še vedno izven omrežja

Šoštanj, 19. oktobra - Šesti blok Termoelektrarne Šoštanj (Teš), ki je bil v noči na soboto zaustavljen zaradi preventivnega pregleda kondenzatorja in pripadajočih sistemov, še vedno ni sinhroniziran v omrežje. Predvideni pregledi in preizkusi namreč še vedno potekajo, so za STA danes povedali v Tešu. Kdaj bo Teš 6 ponovno v omrežju, še ni znano.