Poživitveni odmerek Pfizerjevega cepiva učinkovit 95,6-odstotno

Frankfurt, 21. oktobra - Poživitveni odmerek Pfizerjevega cepiva proti covidu-19 proizvajalca Pfizer/BioNTech je 95,6-odstotno učinkovit proti simptomatski okužbi, so danes objavili proizvajalci. Do tega so prišli na podlagi klinične študije okoli 10.000 udeležencev, starih več kot 16 let.