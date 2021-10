Opozicija z novelo za enakopravnost samozaposlenih in zajezitev virusa

Ljubljana, 21. oktobra - Predlog novele zakona o nujnih ukrepih v zdravstvu, ki ureja nadomestilo za karanteno ali varstvo otrok v karanteni tudi za samozaposlene, družbenike in kmete, je opozicija v postopek DZ vložila, da bi zagotovila enakopravno obravnavo vseh v Sloveniji in prispevala k zajezitvi širjenja novega koronavirusa, so danes pojasnili opozicijski poslanci.