Opozicija v DZ vložila predlog novele za nadomestilo za karanteno tudi za samozaposlene

Ljubljana, 20. oktobra - Opozicijski poslanci s prvopodpisanim Branetom Golubovićem (LMŠ) so v DZ vložili predlog novele zakona o nujnih ukrepih v zdravstvu, ki ureja nadomestilo za karanteno ali varstvo otrok v karanteni tudi za samozaposlene, družbenike in kmete. K temu je pozvalo že več deležnikov, ministrstva za gospodarstvo, delo in zdravje pa doslej še niso ukrepala.