OZS poziva k nadomestilu za čas karantene tudi za samozaposlene

Ljubljana, 14. oktobra - Število karantenskih odločb se je v zadnjem času povečalo, s tem pa so se povečale tudi stiske samozaposlenih, saj jim v času odrejene karantene ali karantene otrok ne pripada nikakršno nadomestilo, opozarjajo v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS). Na vlado so zato naslovili prošnjo, da to krivico popravi.