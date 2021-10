Novartis bo v Ljubljani polnil cepivo Pfizer-BioNTech

Ljubljana, 21. oktobra - Novartis je podpisal začetni sporazum o uporabi svojih proizvodnih zmogljivosti v Ljubljani pri polnjenju in pakiranju cepiva proti covidu-19 družbe Pfizer-BioNTech. Na lokaciji tehničnih dejavnosti bo uporabil svoje aseptične proizvodne zmogljivosti in leta 2022 napolnil vsaj 24 milijonov odmerkov, so danes sporočili iz družbe.