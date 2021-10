Amnesty International opozarja na napade na svobodo izražanja v pandemiji

London, 19. oktobra - Mednarodna nevladna organizacija Amnesty International v novem poročilu opozarja, da so nekatere vlade po svetu izkoristile pandemijo covida-19 za zatiranje svobode izražanja in kritikov. Od lanskega leta na tem področju AI opaža omejitve brez primere in izpostavlja, da je pomanjkanje ustreznih informacij lahko vodilo tudi v izgube življenj.