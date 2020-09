Skupnost socialnih zavodov kritična do predloga zakona o dolgotrajni oskrbi

Ljubljana, 24. septembra - Skupnost socialnih zavodov Slovenije meni, da predlog zakona o dolgotrajni oskrbi brez obsežnejših sprememb ni primeren za sprejem. Predlog zakona je nejasen in odpirajo možnost različnih interpretacij, so zapisali v sporočilu za javnost. Med drugim opozarjajo, da številni uporabniki ne bodo dosegli praga za dostop do storitev dolgotrajne oskrbe.