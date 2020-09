Zdus za boljši predlog zakona o dolgotrajni oskrbi

Ljubljana, 11. septembra - Zveza društev upokojencev meni, da je treba v predlogu zakona o dolgotrajni oskrbi, ki je v javni razpravi, natančno razmejiti med storitvami iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in storitvami za dolgotrajno oskrbo. Plačnik storitev je namreč različen, so izpostavili. Tudi sicer imajo veliko pripomb in pozivajo k pripravi boljšega besedila.