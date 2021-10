Cene dizla v Nemčiji rekordno visoko

München, 18. oktobra - Cene dizelskega goriva v Nemčiji so se v nedeljo v povprečju povzpele na 1,555 evra za liter in tako dosegle novo rekordno vrednost, so danes sporočili iz nemškega avtomobilskega kluba Adac. Pred tem je bil rekord 26. avgusta 2012, ko je bilo treba za liter dizla na bencinskih črpalkah po Nemčiji v povprečju odšteti 1,554 evra.