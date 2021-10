Skupina Opec+ kljub višjim cenam ostaja pri dogovoru o le zmerno večji proizvodnji

London, 4. oktobra - Članice razširjene skupine držav proizvajalk nafte Opec+ so se danes odločile, da se bodo novembra držale načrtovanega le zmernega povečanja proizvodnje, kar pomeni, da se bo ta okrepila le za 400.000 159-litrskih sodov dnevno. V Opec+ so se tako odločili kljub pomanjkanju črnega zlata na svetovnem trgu, cene nafte pa so posledično zrasle.