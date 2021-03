Bencin in dizel pol leta po sprostitvi cen dražja za okrog 20 odstotkov

Ljubljana, 19. marca - Cene 95-oktanskega bencina in dizla izven hitrih cest in avtocest so se po liberalizaciji v pol leta dvignile za okrog 20 odstotkov, rast pa je opaznejša predvsem v zadnjih tednih, ko se opazneje na svetovnih trgih draži nafta. Na ministrstvu za gospodarstvo so ocenili, da se cene goriv v Sloveniji gibljejo podobno kot v sosednjih državah EU.