V Italiji zaradi pogoja PCT protesti in stavke, tudi v Trstu

Trst, 15. oktobra - V Italiji so danes začela veljati sporna nova protikoronska pravila, ki od vseh zaposlenih, tako v zasebnem kot javnem sektorju, zahtevajo izpolnjevanje pogoja PCT. Pred pristaniščem v Trstu in tudi drugod v Italiji se zato v skladu z napovedmi že od zgodnjega jutra zbirajo protestniki. Zaenkrat sicer o hujših izgredih in blokadah ne poročajo.