Predsednika Pahor in Mattarella bosta obiskala "dve Gorici"

Nova Gorica/Gorica, 14. oktobra - Predsednika Slovenije Borut Pahor in Italije Sergio Mattarella bosta prihodnji četrtek skupaj uradno obiskala Novo Gorico in Gorico v Italiji, ki bosta kot "dve Gorici in eno mesto" pod geslom GO! Borderless leta 2025 skupaj postali Evropska prestolnica kulture (EPK). Pahor bo Mattarelli vročil tudi najvišje slovensko državno odlikovanje.