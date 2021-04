Pahor in Mattarella v Rimu za čimprejšnjo vrnitev Narodnega doma slovenski skupnosti

Rim, 14. aprila - Predsednik republike Borut Pahor in italijanski predsednik Sergio Mattarella sta se danes v Rimu zavzela za to, da se proces vračanja tržaškega Narodnega doma slovenski narodni skupnosti zaključi čim prej. Napovedala pa sta tudi, da nameravata jeseni skupaj obiskati Gorico in Novo Gorico, ki bosta Evropska prestolnica kulture 2025.