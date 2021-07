Pahorju danes najvišje priznanje mesta Trst

Predsednik Pahor bo priznanje mesta Trst prejel za svoja večletna prizadevanja pri krepitvi odnosov med obema narodoma in kot izraz slovensko-italijanskega prijateljstva ter ob 30. obletnici samostojnosti Slovenije.

30. obletnico samostojnosti Slovenije bodo s posebno slovesnostjo obeležili tudi vaščani Križa pri Trstu, ki ga bo predsednik Slovenije obiskal na povabilo predsednika Kulturnega društva Ribiški muzej tržaškega primorja Franka Košute. Predsednik Pahor je leta 2014 Bruna Volpija Lisjaka in Košuto odlikoval z državnim odlikovanjem medalja za zasluge, ki sta ga prejela za zasluge pri razkrivanju pomena ribištva in pomorstva za slovensko zgodovino v Tržaškem zalivu ter pri gradnji in delovanju Ribiškega muzeja tržaškega primorja v Križu pri Trstu.

Predsednika republike so na današnjo slovesnost v Križu pri Trstu povabili ob prvi obletnici podpisa memoranduma o vrnitvi Narodnega doma slovenski narodni skupnosti v Italiji, ki so ga na tržaški prefekturi podpisali ob navzočnosti predsednikov Slovenije in Italije, Pahorja in Sergia Mattarelle. Lanskoletni podpis memorandum je sovpadal s stoto obletnici požiga Narodnega doma.

Na sklepni slovesnosti v Kulturnem domu Alberta Sirka bo Pahor imel slavnostni nagovor. Slovesnosti se bodo udeležili vidni predstavniki slovenske narodne skupnosti v Italiji, predstavniki lokalnih oblasti in vaščani Križa. Goste bo nagovorila tudi senatorka, tržaška Slovenka Tatjana Rojc.