Kranjska Gora in Slovenija kot celota z velikimi potenciali za gozdni turizem

Kranjska Gora/Bled, 16. oktobra - Gozd s svojim terapevtskim učinkom na človeka ponuja številne še ne izkoriščene možnosti za razvoj trajnostnega turizma. To so prepoznali tudi v Kranjski Gori, kjer so letošnje poletje izvedli raziskavo s 50 prostovoljci in ugotavljali blagodejne učinke gozda in gozdne terapije. Na pozitivnih rezultatih bodo začeli graditi gozdni turizem.