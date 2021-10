Do jezera Jasna v Kranjski Gori po novi viseči brvi

Kranjska Gora, 11. oktobra - Občina Kranjska Gora je poskrbela za izboljšanje priljubljene pešpoti do jezera Jasna. Postavila je namreč nov viseči most, da obiskovalcem ne bo treba hoditi ob prometni Vršiški cesti. Skoraj 50.000 evrov vredno postavitev mostu so zaključili poleti, uradno pa so most odprli to soboto.