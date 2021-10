Talibani nadaljujejo pogovore z velesilami

Doha, 11. oktobra - Talibani so sporočili, da so se danes v Dohi sestali z nemško in britansko delegacijo. V torek pa se bodo sestali tudi z delegacijo Evropske unije, je napovedal talibanski zunanji minister Amir Khan Mutaki. Pogovori potekajo predvsem o nadaljevanju humanitarne pomoči Afganistanu in sprostitvi zamrznjenih sredstev.