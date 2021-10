ZDA pred dvema desetletjema napadle Afganistan

Washington, 7. oktobra - ZDA so skupaj s koalicijskimi partnerji 7. oktobra leta 2001 v odgovor na teroristične napade Al Kaide 11. septembra istega leta sprožile operacijo Trajna svoboda z bombardiranjem Afganistana, kjer so bili na oblasti tako kot danes talibani. ZDA so napadle izvedle potem, ker so talibani zavrnili izročitev voditeljev teroristične mreže Al Kaida.