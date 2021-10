Slovenija na zemljevidu ECDC še naprej temno rdeča

Stockholm, 7. oktobra - Slovenija na novem epidemiološkem zemljevidu Evropskega centra za obvladovanje in preprečevanje bolezni (ECDC) ostaja označena s temno rdečo barvo. Poleg Slovenije so v celoti temno rdeče še Estonija, Latvija in Litva. Se pa epidemiološke razmere po Evropi razvijajo različno, na zahodu se pretežno izboljšujejo, na vzhodu slabšajo.