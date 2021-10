Policija zavrača očitke o pretirani uporabi prisilnih sredstev na torkovih protestih

Ljubljana, 6. oktobra - Policisti so v torek na protestih pridržali 25 oseb, večino zaradi kršenja javnega reda in miru. Tri osebe so pridržali zaradi suma storitve kaznivega dejanja. Lažje je bilo poškodovanih šest policistov ter še dve osebi. Alojz Sladič iz sektorja splošne policije na Generalni policijski upravi očitke o pretirani uporabi prisilnih sredstev zavrača.