Na Švedskem začasno prekinili cepljenje proti covidu-19 s cepivom Moderne za mlajše od 30 let

Stockholm, 6. oktobra - Na Švedskem so za mlajše od 30 let prekinili cepljenje proti covidu-19 s cepivom Moderne. Švedska agencija za javno zdravje je namreč sprejela odločitev, da do 1. decembra s cepivom ameriškega podjetja Moderna ne bodo cepili rojene leta 1991 in mlajše. Razlog za odločitev omenjene agencije je povečano tveganje za stranske učinke.