Zaradi epidemije po svetu do 30-odstotni upad transplantacij, Slovenija izjema

Ljubljana, 9. oktobra - Zaradi epidemije je na svetovni ravni število darovalcev in transplantacij upadlo za 20 do 30 odstotkov, Slovenija pa je med izjemami, ob evropskem dnevu darovanja organov in tkiv sporočajo iz zavoda Slovenija-transplant. Letošnje sporočilo dneva je, da se je o darovanju treba bolj sproščeno pogovarjati v krogu družine, bližnjih in družbi.